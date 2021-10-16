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الدموع تغلب بشرى ومها الصغير في حفل تأبين الراحل محمد السقا

السبت 16/أكتوبر/2021 - 09:44 م
بشرى
بشرى
سعد نبيل _ تصوير: عبير أحمد

دخلت الفنانة بشرى ومها نجله الراحل محمد الصغير، في نوبه بكاء، في حفل تابين الراحل ضمن فعليات الدورة الخامسه لمهرجان الجونه السينمائي، بحضور أحمد السقا، وليلي علوي، ورانيا يوسف، وكوكبه من النجوم.



ورصدت عدسه "الفجر الفني"، الفنانه بشرى ومها الصغير، لحظه انهيارهم والبكاء الشديد، بعد الانتهاء من الحديث عن اهم المحطات في حياة والدلها الراحل.


وشهد الحفل مشاركه كوكبه كبيرة من النجوم وعلى راسهم حضور النجوم ليلى علوى، لبلبة، رانيا يوسف، الهام شاهين، نجلاء بدر، أحمد داود وزوجته علا رشدى، جورجينا طواف، أحمد حاتم، أحمد رزق، أشرف عبد الباقى، لجين عمران، فاطمة ناصر، داليا البحيرى وزوجها حسن سامى، وعدد آخر من الفنانين.

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