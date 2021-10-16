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الدوري السعودي.. الأهلي يكتسح الاتفاق برباعية نظيفة

السبت 16/أكتوبر/2021 - 09:04 م
الأهلي
الأهلي
يسري محمد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي فوزاً كبيراً على حساب نظيره نادي الاتفاق، وذلك برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مباريات الدوري السعودي الممتاز.

دخل هاسي المدير الفني لفريق الأهلي هذا اللقاء بالتشكيل الآتي :- 

حراسة المرمى: محمد الربيعي 

خط الدفاع : محمد خبراني- دانكلير- عبدالباسط هندي- أليوسكي

خط الوسط: علي الأسمري- برادرايتش- محمد المجحد

الهجوم: الحسن نداو- عبدالرحمن غريب- عمر السومة


أحداث اللقاء :- 

افتتح عمر السومة التسجيل لصالح الأهلي عند الدقيقة الـ 22 من زمن الشوط الأول، عن طريق ركلة جزاء، لينتهي بتقدم الأهلي على الإتفاق بهدف دون رد.

ووقع فيليب براداريتش على الهدف الثاني لـ الأهلي عند الدقيقة 47 من زمن الشوط الثاني، قبل أن يوسع اللاعب ذاته النتيجة بالهدف الثالث لفريقه والثاني له عند الدقيقة 58.

واختتم عبدالرحمن غريب مهرجان الأهداف، بالهدف الرابع عند الدقيقة 68، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي برباعية نظيفة.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 8 نقاط، محتلاً المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 7 نقاط، في المركز الثالث عشر.

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