على "ونش".. سيارة محمد رمضان تعود من مهرجان الجونة السينمائي

ظهرت سيارة الفنان محمد رمضان على إحدي الطرق السريع على "ونش" قادم من الجونة بعدما حضر بها في مهرجان دورته الخامسة ونزل منها متجها إلى السجادة الحمراء قبل تقديم أغنية حفل الافتتاح "جو البنات".





ومن جانب أخري طرح الفنان محمد رمضان أغنية الجديدة الذي تحمل أسم"جو البنات" الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة كما شارك بها الفنان نعمان يلعياشي.







وكانت أنطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، الخميس الماضي، ومن المقرر أن يعرض خلال المهرجان 37 فيلمًا روائيّا طويلًا و15 فيلمًا وثائقيًّا و23 فيلمًا قصيرًا إضافة لستة أفلام ضمن برنامج العروض الخاصة.