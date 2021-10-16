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رئيس الاتحاد الدولي للسباحة يصل القاهرة

السبت 16/أكتوبر/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
وصل الدكتور حسين المسلم رئيس الإتحاد الدولي للسباحة وأمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية للقاهرة في أول زيارة رسمية لمصر عقب فوزه بالإنتخابات لعقد سلسة إجتماعات على أعلي مستوي  لبحث سبل التعاون المشترك نحو تنظيم بطولات عالمية ورسم خارطة الطريق لتحقيق الريادة العالمية في السباحة وفقًا لبرنامجه الإنتخابى  الطموح. 

وإلتقى رئيس الإتحاد الدولي اليوم فور وصوله بالدكتور حسن مصطفي رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد والمهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد السباحة والكابتن أمير وجيه المستشار الفني للمشروع القومي بوزارة الشباب والرياضة في جلسة ودية تبادل خلالها الأحاديث حول آماله وتطلعاته نحو مستقبل باهر للسباحة .

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