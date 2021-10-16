كومان: برشلونة بإمكانه التتويج بالدوري

لم يفقد الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الأمل في إمكانية اللحاق بسباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني، رغم البداية السيئة.





وقال كومان في مؤتمر صحفي عشية مواجهة فالنسيا غدا الأحد في الجولة التاسعة من الليجا "تدريجيا نجد أن لدينا الفريق الذي نريده. نحاول البحث عن لاعبين يمكنهم تحسين الفريق".





وتابع "إذا تحسنا، سيكون في إمكاننا المنافسة على لقب الليجا"، علما بأن البارسا يحتل حاليا المركز التاسع في ترتيب البطولة برصيد 12 نقطة.





وبسؤاله عن إمكانية الدفع بأنسو فاتي في التشكيلة الأساسية بمباراة فالنسيا، أشار كومان إلى أنه سيقرر هذا الأمر غدا.





وأوضح "حالته تتحسن يوما بعد يوم لأنه ظل فترة طويلة بعيدا عن الملاعب. لا يمكنه التعافي تماما في أسبوعين".





وعن الأرجنتيني سرجيو أجويرو الذي قد يدخل لأول مرة قائمة برشلونة بعد تعافيه من الإصابة قال كومان "تحسن كثيرا مؤخرا. لعب بضع دقائق في مباراة تدريبية يوم الأربعاء ووضعه جيد لكنه يفتقد إيقاع المباريات ومزيد من اللياقة البدنية".





ومن ناحية أخرى أبدى كومان سعادته بتجديد عقد اللاعب بيدري حتى 2026.





وقال "نحن سعداء لأنه من المهم الاحتفاظ بأفضل اللاعبين، لا سيما أصحاب المستقبل واعد".





وعن استمراره في تدريب برشلونة الذي كان محل شك عقب هزيمة الفريق على يد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا قبل أن يؤكد رئيس النادي خوان لابورتا بقاءه، صرح كومان "أحاول أن أبقى هادئا، وهذا ليس سهلا".



