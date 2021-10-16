Advertisements

بالجينز.. سميرة سعيد تتألق بأحدث ظهور

السبت 16/أكتوبر/2021 - 09:46 م
سميرة سعيد
سميرة سعيد
منار أشرف داود
شاركت الفنانة سميرة سعيد جمهورها صور لها من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "سعيد" وهي ترتدي جامبسوت جينز باللون الأزرق وأعتمدت في إطلالاتها على ماكياج هادئ ملائم للإطلالة، وتسريحة شعر ذيل حصان، مما أثار إعجاب الجمهور.

ويذكر أن طرحت الديفا سميرة سعيد أغنيتها الجديدة mon cheri مون شيرى، وهى الأغنية الرابعة من ألبومها "إنسان آلى" المقرر طرحه قريبا، ويحمل الفيديو كليب طابع وأجواء الستينيات والسبعينيات وكلمات الأغنية باللغة العربية والفرنسية، ومن كلمات محمد القياتى، ولحن بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، ومن إخراج نضال هانى
بالجينز.. سميرة سعيد تتألق بأحدث ظهور
بالجينز.. سميرة سعيد تتألق بأحدث ظهور
بالجينز.. سميرة سعيد تتألق بأحدث ظهور
بالجينز.. سميرة سعيد تتألق بأحدث ظهور
بالجينز.. سميرة سعيد تتألق بأحدث ظهور
بالجينز.. سميرة سعيد تتألق بأحدث ظهور
بالجينز.. سميرة سعيد تتألق بأحدث ظهور
بالجينز.. سميرة سعيد تتألق بأحدث ظهور

الكلمات المفتاحية

فجر فني سميرة سعيد الفجر الديفا اغنية مون شيري احدث الاطلالت

أخبار تهمك

نجم الزمالك يوافق على تمديد عقده بشروط

منذ أقل من ساعتين

5 غيابات تضرب ريال مدريد

منذ ساعة و 11 دقيقة

كلوب: صلاح أفضل لاعب في العالم

منذ 41 دقيقة

عاجل - موسيماني يرحل عن الأهلي في هذه الحالة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تصريح ناري من نجم مانشستر يونايتد بعد الخسارة الكبيرة أمام ليستر

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل من النيابة بشأن بلاغ سقوط ميكروباص في نهر النيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق أحمد موسى عن تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس (فيديو)

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. الزمالك مهدد بالإيقاف بسبب كارثة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول تعليق من موسيماني بعد تعادل الأهلي مع الحرس الوطني

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل - موسيماني يحسم موقفه من التعاقد مع نجم الزمالك

منذ 40 دقيقة

مفاجأة.. بن شرقي يرد على مفاوضات الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

نجم الأهلي السابق يهاجم موسيماني بعد التعادل مع الحرس الوطني

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - إدارة مانشستر يونايتد تتخذ قرارًا ناريًا ضد سولشاير

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

محمد رشيدي يتعاقد مع "الديفا" في اعمالها القادمة من ألبوم "سميرة ٢٠٢١" ويستعد لطرح كليب "مون شيري"

"شعرها أصفر بعد اللقاح".. هالة صدقى مازحة سميرة سعيد (فيديو)

محمد رشيدي يطلق البوستر الرسمي لـ"مون شيري" للديفا استعدادا لطرحها

الديفا سميرة سعيد تطرح كليب mon chéri علي اليوتيوب

سميرة سعيد بأحدث إطلالاتها عبر إنستجرام

"Mon cheri خلف الكواليس".. سميرة سعيد تروج لاغنيتها"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:32 م

تعليق أحمد موسى عن تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس (فيديو)

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

08:30 م

5 غيابات تضرب ريال مدريد

09:30 م

عاجل - موسيماني يحسم موقفه من التعاقد مع نجم الزمالك

10:01 م

كلوب: صلاح أفضل لاعب في العالم

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements