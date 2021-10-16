بالجينز.. سميرة سعيد تتألق بأحدث ظهور

شاركت الفنانة سميرة سعيد جمهورها صور لها من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "سعيد" وهي ترتدي جامبسوت جينز باللون الأزرق وأعتمدت في إطلالاتها على ماكياج هادئ ملائم للإطلالة، وتسريحة شعر ذيل حصان، مما أثار إعجاب الجمهور.



ويذكر أن طرحت الديفا سميرة سعيد أغنيتها الجديدة mon cheri مون شيرى، وهى الأغنية الرابعة من ألبومها "إنسان آلى" المقرر طرحه قريبا، ويحمل الفيديو كليب طابع وأجواء الستينيات والسبعينيات وكلمات الأغنية باللغة العربية والفرنسية، ومن كلمات محمد القياتى، ولحن بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، ومن إخراج نضال هانى