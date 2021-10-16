زوجة السقا تعلن عن التبرع بجزء من إيراد محل الراحل محمد الصغير صدقة جارية





اعلنت مها الصغير نجله مصفف الشعر العالمي محمد الصغير عن تخصيص جزء من ارباع محلات الصغير، كل عام لصالح الاعمال الخيرة، فضلًا عن تكبير الغرفه التي تحمل اسمه في مستشفى بهيه.









وتابعت نجله الصغير، خلال حفل تأبين والدها، ضمن فعليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة، على أن المشارع الخيريه ستبدأ من هذا العام، فضلًا عن اقامه جمعيه خيريه باسم محمد الصغير.









وشهد الحفل حضور عدد من النجوم، وأبرزهم ليلى علوى، لبلبة، رانيا يوسف، الهام شاهين، نجلاء بدر، أحمد داود وزوجته علا رشدى، جورجينا طواف، أحمد حاتم، أحمد رزق، أشرف عبد الباقى، لجين عمران، فاطمة ناصر، داليا البحيرى وزوجها حسن سامى، وعدد آخر من الفنانين.







