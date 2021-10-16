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منى زكي تتألق بـ"الفضي" على الريد كاربت (صور)

السبت 16/أكتوبر/2021 - 09:56 م
منى زكي
منى زكي
إسراء عبدالفتاح
حرصت الفنانة منى زكي على الظهور في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي على الريد كاربت.

وظهرت زكي على السجادة الحمراء بإطلالة بسيطة وناعمة، حيث أنها ارتدت فستان قصير باللون السيلفر على شكل شورت وبلوز، واسدلت شعرها وعن المكياج فظهرت بإطلالة ناعمة تليق بالفستان.

يذكر أنه، قد انطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، الخميس الماضي، ومن المقرر أن يعرض خلال المهرجان 37 فيلمًا روائيّا طويلًا و15 فيلمًا وثائقيًّا و23 فيلمًا قصيرًا إضافة لستة أفلام ضمن برنامج العروض الخاصة.
منى زكي تتألق بـ"الفضي" على الريد كاربت (صور)
منى زكي تتألق بـ"الفضي" على الريد كاربت (صور)
منى زكي تتألق بـ"الفضي" على الريد كاربت (صور)
منى زكي تتألق بـ"الفضي" على الريد كاربت (صور)
منى زكي تتألق بـ"الفضي" على الريد كاربت (صور)
منى زكي تتألق بـ"الفضي" على الريد كاربت (صور)

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