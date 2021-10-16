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الباز لصحفي مهرجان الجونة: "محدش يلوم الناس على اهتمامهم بالفستانين"

السبت 16/أكتوبر/2021 - 09:39 م
مهرجان الجونة
مهرجان الجونة
شيماء حسن
وجه الإعلامي محمد الباز رسالة خاصة إلى الصحفيين المتواجدين لتغطية مهرجان الجونة في دورته الخامسة، قائلًا " لماذا اختصر الصحفيون حديثهم عن الفساتين".

وقال "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" مساء اليوم السبت، إن مهرجان الجونة مهرجان سينمائي فيه أفلام وندوات ومعارض لنجوم، ومناقشات طول الوقت.

وأضاف "عايزين نعرض الأفلام في الجونة، هل هذا النشاط السينمائي سري؟، محدش من الصحفيين يلوم الناس على اهتمامها بالفساتين، أنتم لم تقدموا لهم ما يحدث على الأرض بخلاف ذلك".

كما وجه رسالة عتاب إلى القائمين على إدارة المهرجان كونهم لم يقوموا بالترويح للأفلام والندوات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب الباز، الصحفيين بعمل حوارات مع الفنانين في السينما، وليس عن تكلفة الفساتين، مردفا: "اللي يلبس يلبس عشان عندنا صناعة مصرية فاخرة، لكن المهرجانات تقاس بالأفلام والندوات على هامشها، وليس بالفساتين".

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محمد الباز فساتين الجونة جونة الجونه السينمائي الجونة 2021

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