"يسهل استرجاع السيارات المسروقة".. خبير يكشف أهمية رقمنة المرور



قال اللواء الدكتور أيمن الضبع، خبير السلامة المرورية، إن قطاع المرور بوزارة الداخلية يتجه بقوة إلى الرقمنة، لافتًا إلى أن هناك ربط إلكتروني ذكي بين السيارات على الطرق مع قاعدة بيانات المرور.



واضاف خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن رقمنة المرور يساعد وزارة الداخلية في التوصل إلى السيارات المسروقة والمتهربة من الجمارك سريعًا.



وتابع أن رقمنة المرور يسهل التعرف على صلاحية الرخصة عبر الملصق الالكتروني عن بُعد، بالاضافة إلى رصد المخالفات السرعة وحزام الأمان والسير عكس الاتجاه، مؤكدًا ان وزارة الداخلية تقدم كل الدعم لتركيب الملصق الالكتروني.