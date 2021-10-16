إزالة 209 حالة تعد على أملاك الدولة في الدقهلية (صور)

نفذت محافظة الدقهلية، اليوم السبت، عدد31 حالة تعدي بالمباني على أملاك الدولة بمحافظة الدقهلية وذلك بمساحة قدرها 1443 متر مربع.





وبذلك يصبح إجمالي ما تم تنفيذ إزالته منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بمحافظة الدقهلية عدد 209 حالة تعدي بالمباني بمساحة إجمالية قدرها 17068 م2 وذلك على مستوي مراكز ومدن وأحياء وقري المحافظة.





وأكد المحافظ الدكتور أيمن مختار إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تقوم بالمتابعة اليومية لأعمال تنفيذ حملات إزالة التعديات للعمل علي تذليل المعوقات أولا بأول حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.





وأوضح "محافظ الدقهلية" أن الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق الكامل مع مديرية أمن الدقهلية وكافة القطاعات التنفيذية صاحبة الولاية وتشمل هيئة السكة الحديد والصرف والرى والنيل وهيئة الأوقاف وغيرها من الجهات لتحقق الحملات أهدافها المرجوة.





وقد كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وإنتهاء أعمال الموجة بالكامل وإعداد التقارير الدورية لموقف الإزالات خلال المرحلة الثانية من تلك الموجة من خلال الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.





وأكد مختار أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعدى عليها وحماية مجرى نهر النيل بالمحافظات وتنفيذا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.





وأشار إلى أن أعمال تلك من المرحلة من الموجة الـ18 سوف تستمر حتي يوم 29 أكتوبر الحالي وأن هناك تكليفات لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمدن والمراكز والأحياء والقري وكذا كافة جهات الولاية بالإزالة الفورية في المهد لأي حالة تعدي جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.