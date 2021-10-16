لبنان تعلن القبض على 19 شخص متورطين بأعمال العنف ببيروت

قال موريس سليم، وزير الدفاع اللبنانى، إنه تم القبض على 19 شخص حتى الآن متورطين بأعمال العنف المسلح بمناطق الطيونة وعين الرمانة والشياح بالعاصمة بيروت أمس.





وأضاف "سليم"، فى تصريحات له اليوم، أن التحقيقات الأولية تفيد بأن أعمال العنف بدأت شرارتها بتدافع واشتباك فى منطقة الطيونة أديا إلى إطلاق نار من الجانبين، مشيرا إلى أن المقبوض عليهم من المشتبه فى تورطهم بأعمال العنف من الطرفين.





وأوضح "سليم"، أنه تم العثور على مصدر إطلاق قذائف الـ B7، مؤكدا أن الجيش نفذ كل التدابير الميدانية الاستباقية اللازمة.





وأشار إلى وجود معلومات مسبقة حول المسيرة، مشددا على أن الاتصالات التى جرت أكدت الطابع السلمى للتحرك ولكن الوضع انفلت بعد وقوع الحادثة والأسلحة موجودة فى البيوت.





وشدد على القرار فى شأن قاضى التحقيق فى انفجار ميناء بيروت البحرى طارق البيطار يتخذ فى القضاء لا فى السياسة.





وكان الجيش اللبنانى قد أعلن - مساء أمس الأول - أنه جرى القبض على 9 أشخاص فقط بينهم سورى الجنسية.



