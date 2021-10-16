ملوي يتعثر في ثالث مبارياته امام كيما اسوان في القسم الثاني







اسدل الستار عن المباراة التي جمعت فريقي نادي ملوي الرياضي ونادي كيما اسوان اليوم علي معلب ملوي الرياضي بفوز نادي كيما اسوان بهدفين مقابل هدف واحد ضمن فعاليات الجولة الثالثة من دوري القسم الثاني.





أفتتح فريق كيما اسوان اهداف المباراة عن طريق لاعبه محمد مناع في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول فيما تعادل نادي ملوي في الدقيقة 19 من زمن الشوط الثاني عن طريق لاعبه محمد توفيق واحرز هدف التقدم لفريق كيما لاعبه محمد مناع بعد دقيقة من إحراز هدف التعادل لملوي .



ودخل فريق ملوي الرياضي تحت قيادة محمد هريدي المدير الفني للفريق المباراة بتشكيلة أمام كيما اسوان بالجولة الثالثة



علي جنيدي . عبد الرحمن شاروني. حسام هريدي . محمد وزه . عمرو زينهم . مصطفى صدفه . اللول . حمادة ايسيان . محمود تريكة . بنجورا . احمد منصور



فيما جاءت تشكيلة كيما اسوان أمام ملوي كالآتي



مصطفى ديدا . نادر السيد . أسامة رجب . حسين رمضان . أحمد مندي . مصطفى عبد الرسول . عبد المجيد يس . احمد حسين . محمد مناع . محمد ناجح . عمرو عزت



وبهذه الهزيمة يتجمد رصيد ملوي عند 3 نقاط من فوز وهزيمتين فيما ارتفاع رصيد كيما اسوان الي خمس نقاط جمعهم من فوز وتعادلين .