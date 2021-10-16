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انتشال 35 جثة مجهولة الهوية في ترهونة بليبيا

السبت 16/أكتوبر/2021 - 09:43 م
بوابة الفجر
د ب أ
تمكن أعضاء الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا من انتشال 35 جثة مجهولة الهوية من سبعة مواقع بـ"مكب القمامة العام في مدينة ترهونة"، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية، اليوم السبت.

وأظهرت إحصائية صادرة، السبت، عن الهيئة، تنفيذ 245 حقل اختبار بموقع "مكب القمامة العام بترهونة"، واكتشاف خمس مقابر جماعية ومقبرتين فرديتين.

وفي الرابع من أكتوبر الجاري، قال رئيس بعثة تقصي الحقائق في ليبيا محمد أوجار، إن "البعثة تؤكد جمع أدلة عن وقوع مجازر جماعية بحق المدنيين في ترهونة منذ العام 2016 حتى 2020".

وأضاف أوجار في مؤتمر صحفي بجنيف بمناسبة إطلاق تقرير البعثة، أنه لا يمكن أن تقدم البعثة ما سماه "المتورطين في الجرائم حتى الآن"، مشيراً إلى أن هناك "أدلة على تجنيد أطفال سوريين في النزاع الليبي".

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