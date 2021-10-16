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سيد عبد الحفيظ يهدي درع الأهلي لسفير مصر في النيجر

السبت 16/أكتوبر/2021 - 09:44 م
بوابة الفجر
علي نبوي
حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة  بالنادي، رئيس بعثة الأهلي في النيجر،  على إهداء درع الأهلي للسفير نبيل مكي سفير مصر في النيجر، قبل مغادرة البعثة مطار ديوري هاماني بالعاصمة نيامي في طريقها للقاهرة.

وكان السفير المصري بالنيجر قد حرص على حضور مباراة الأهلي والحرس الوطني التي أقيمت مساء اليوم وانتهت بالتعادل ١/١، في ذهاب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا، كما رافق البعثة للمطار للاطمئنان على كافة ترتيبات مغادرة الأهلي للنيجر.

ووجه عبد الحفيظ الشكر للسفير نبيل مكي وطاقم السفارة على الجهد الكبير الذي بذلته مع بعثة الأهلي خلال فترة وجودها في النيجر.

وقال عبد الحفيظ إن السفارة المصرية بالنيجر حرصت على تذليل كافة العقبات وتوفير كل سبل الراحة للبعثة كعادة الخارجية المصرية في كل الدول، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الأهلي والسفارة المصرية في نيامي بدأ مبكرًا، وتحديدًا قبل حضور البعثة بأسبوعين لإنهاء كل الإجراءات مبكرًا لتكون كل الأمور مرتبة.‏

الكلمات المفتاحية

الاهلي الأهلي والحرس الوطني

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