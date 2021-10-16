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الصحة: استقبال مليون و611 ألفًا من لقاح "فايزر" بمطار القاهرة اليوم

السبت 16/أكتوبر/2021 - 09:48 م
وصول لقاح فايزر
وصول لقاح فايزر
منى صموئيل
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال مليون و611 ألفًا و90 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة "فايزر"، اليوم السبت، بمطار القاهرة الدولي، مقدمة من الحكومة الأمريكية عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن لقاح "فايزر" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، لافتًا إلى أن شحنة اللقاحات التي تم استلامها ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 1100 مركز موزعين على محافظات الجمهورية.

وأضاف مجاهد أن شحنة اللقاحات وصلت مصر في صناديق مخصصة للحفظ الجاف، وستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية في مدة لا تتجاوز ال14 يوما، قبل توزيعها على مراكز التطعيمات.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين مجددًا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــا، لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

يذكر أنه تم استقبال الشحنة الأولى من لقاحات فايزر بإجمالي مليون و612 ألفًا و260 جرعة، في شهر سبتمبر الماضي، وذلك ضمن سلسلة شحنات من لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركة "فايزر" مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر.
الصحة: استقبال مليون و611 ألفًا من لقاح "فايزر" بمطار القاهرة اليوم
الصحة: استقبال مليون و611 ألفًا من لقاح "فايزر" بمطار القاهرة اليوم
الصحة: استقبال مليون و611 ألفًا من لقاح "فايزر" بمطار القاهرة اليوم
الصحة: استقبال مليون و611 ألفًا من لقاح "فايزر" بمطار القاهرة اليوم
الصحة: استقبال مليون و611 ألفًا من لقاح "فايزر" بمطار القاهرة اليوم
الصحة: استقبال مليون و611 ألفًا من لقاح "فايزر" بمطار القاهرة اليوم

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