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اتهام سوري لإسرائيل بقتل عضو سابق في البرلمان

السبت 16/أكتوبر/2021 - 09:46 م
بوابة الفجر
رويترز
اتهمت السلطات في سوريا، القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، بقتل عضو سابق في البرلمان السوري أمضى 12 عاماً في السجون الإسرائيلية، وفقاً لما نقله تلفزيون الإخبارية الذي تديره الحكومة عن مجلس الوزراء السوري.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء، "استشهد الأسير المحرر مدحت صالح الصالح من جراء استهدافه من قبل العدو الإسرائيلي في موقع عين التينة في ريف القنيطرة"، وهي قرية تقع قرب هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وقالت الإخبارية، "تعرب رئاسة مجلس الوزراء عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا العمل الإجرامي الجبان".

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش لا يعلق على التقارير الأجنبية.

وقالت الحكومة السورية إن الصالح أمضى 12 عاماً في السجون الإسرائيلية بعد أن سجن في عام 1985 بتهمة الانضمام إلى "المقاومة". وانتخب الصالح في وقت لاحق عضواً في البرلمان السوري.

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