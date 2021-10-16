مصرع شاب سقط من حاوية بالمنطقة الصناعية في بورسعيد

استقبلت مستشفى الزهور المركزي التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، اليوم السبت، جثة شاب يعمل عامل بمصنع الرخام بالمنطقة الصناعية طريق (بورسعيد الإسماعيلية) بادعاء سقوطه من على حاوية.

وتبين من الفحص الطبي بمستشفى الزهور المركزي، بأن الجثة لشاب يدعى محمود جمعه محمود، ويبلغ من العمر 28عاما، ووصل جثة هامدة عقب سقوطه من حاوية.

وتلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد ومساعد وزير الداخلية بلاغ يفيد بمصرع شاب يعمل عامل بمصنع الرخام بالمنطقة الصناعية، طريق (بورسعيد الإسماعيلية) بادعاء سقوط من على حاوية.

وتم وضع الجثة بمشرحة مستشفى الزهور المركزي التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تحت تصرف النيابة العامة لحين استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.