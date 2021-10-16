الهلال السعودي يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا ويضرب موعدًا ناريًا مع النصر





تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في دك شباك بيرسبوليس الإيراني، بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.





افتتح التهديف، سالم الدوسري في الدقيقة 27، من صناعة محمد كنو، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال السعودي بهدف دون رد.





وأضاف بافتيمبي جوميز الهدف الثاني في الدقيقة50، من صناعة ماتيوس بيريرا، فيما أحرز بافتيمبي جوميز الهدف الثالث في الدقيقة 70 من صناعة سالم الدوسري، لينتهي اللقاء بفوز الزعيم بثلاثية نظيفة.





وتأهل الهلال السعودي إلى دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ليلاقي النصر السعودي.



