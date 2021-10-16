عاجل - موسيماني يحسم موقفه من التعاقد مع نجم الزمالك





يحسم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف القلعة الحمراء من التعاقد مع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الزمالك السابق والدحيل القطري الحالي.





جاء ذلك بعدما عرض أحد وكلاء اللاعبين النجم التونسي على مسؤولي الأهلي، للتعاقد معه في الفترة المقبلة.





ومن المنتظر أن يحسم موسيماني موقفه سواء برفض التعاقد أو الموافقة في حال رحيل اللاعب وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.





ودعم الأهلي صفوفه خلال الميركاتو الصيفي المنصرم، بالتعاقد مع خمس صفقات وهم كريم فؤاد وحسام حسن والموزمبيقي لويس ميكيسوني والجنوب أفريقي بيرسي تاو بالإضافة إلى مصطفى البدري والتي تمت إعارته لصفوف فيوتشر إف سي.



