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كلوب: صلاح أفضل لاعب في العالم

السبت 16/أكتوبر/2021 - 10:00 م
كلوب وصلاح
كلوب وصلاح
وكالات
أشاد يورغن كلوب مدرب ليفربول بالمتألق محمد صلاح، واعتبره أفضل لاعب في العالم، بعد الفوز 5-صفر على واتفورد، حيث سجل النجم المصري هدفا رائعا وصنع هدفا بتمريرة متقنة في عرض آخر مذهل لإظهار موهبته.

ومرر صلاح كرة رائعة بوجه القدم الخارجي إلى ساديو ماني ليفتتح التسجيل، وأضاف هدفا بمهارة فردية ليجعل النتيجة 5-صفر في أول مباراة لصاحب الأرض تحت قيادة مدربه الجديد كلاوديو رانييري.

وقال كلوب لمحطة "بي.تي سبورت" التلفزيونية: "احضروا هنا، من أفضل منه؟ لا ينبغي أن نتحدث عن ميسي ورونالدو وما حدث منهما لكرة القدم العالمية وسيطرتهما التامة، لكن الآن هو الأفضل.

وأضاف: أداؤه كان مذهلاً اليوم. تمريرة الهدف الأول كانت رائعة، وهدفه كان استثنائياً. إنه على القمة وكلنا نرى ذلك.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري هذا الموسم برصيد 7 أهداف.

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