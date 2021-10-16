"هزة زلزال".. شهود عيان يروون لحظات الرعب أثناء انهيار عقار باب الشعرية

تواصل نيابة غرب القاهرة التحقيقات في واقعة انهيار عقار جزئي بمنطقة باب الشعرية أمام مدرسة خليل أغا، واستمعت إلى أقوال شهود العيان الذين قالوا إنه في حوالي الساعة السادسة صباح يوم الجمعة، شعروا بهزة تشبه الزلزال في العقار، فاسرعوا من أبواب الشقق عندما شاهدوا سلم العقار المكون من 6 طوابق انهار عن آخره، وأسرع جيرانهم بطلب النجدة.





وأكد الأهالي أن العقار صادر له قرار إزالة منذ ثلاثة أشهر ماضية ولكنه لم ينفذ القرار، وكان يوجد تصدعات كبيرة بداخل العقار.





البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من الأهالي مفاده انهيار جزئي بعقار بمنطقة باب الشعرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف.





وتبين، أن العقار مكون من 6 طوابق ووقع الانهيار بداخله، حيث سقط سلم الطابق الثانيى بالكامل.



