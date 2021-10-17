"التنمية الحضارية": في 2027 سنبدأ في التخطيط لما بعد 2030

أكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، أن إنشاء إسكان بديل للمناطق غير الآمنة يعد إعجاز بكل المقاييس، مشيرا إلى أن دولة 30 يونيو تهتم بالإنسان المصري وسيبدأ التخطيط لما بعد 2030، في عام 2027.





وأضاف، "صديق" خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار" اليوم السبت، أنه اخذ تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام 2016 بالقضاء على العشوائيات، وتم وضع ضع خطة زمنية، حتى 2020 للقضاء على العشوائيات غير الآمنة.





وأشار إلى أنه بدءً من عام 2017 قام الصندوق بدراسة خطط ما بعد 2020، والبدء في دراسة تشريح العمران في مصر، موضحًا أنه تم تحديد المشكلة وتشخيصها ثم وضع خطط وبرامج زمنية، وميزانية محددة ومتابعة تنفيذ الخطط والمشروعات بعد تنفيذها، للوصول إلى المرحلة التي نحن عليها الآن من تطوير وإنجاز.





وتابع: "أنا الآن عايش حالة من الشغف مع الحياة اللي أنا بعيشها في شغلي من تطوير لكل شيء في البلد، واحنا بنبني المجتمع ومصر الحديثة مش بس بناء الحجر لكن بناء أيضًا للإنسان المصري"، لافتًا إلى أن مشروع حدائق الفسطاط تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه وسيتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال عام.



