لبنان يسجل 574 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة بلبنان، السبت، تسجيل 574 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 562 مقيمًا و12 وافدا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 633 ألفا و355 حالة.





وأكدت الوزارة، في تقريرها اليومي، تسجيل 6 حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 8419 حالة، فيما ظل التفشي المجتمعي عند المستوى الثالث، وبلغ عدد الحالات المكررة 37 حالة.





وتلقى 6869 شخصا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، فيما تلقى 9327 شخصا على الجرعة الثانية أمس.



