مأساة إسراء.. لقيت مصرعها بعد سقوطها من القطار في القليوبية

لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من القطار بمحطة كفر شبين بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر المركزي، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



