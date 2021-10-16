Advertisements

مأساة إسراء.. لقيت مصرعها بعد سقوطها من القطار في القليوبية

السبت 16/أكتوبر/2021 - 10:13 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد ضوه
لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من القطار بمحطة كفر شبين بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر المركزي، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من محطة قطار كفر شبين يفيد أثناء توجه القطار رقم 386 خط "شبين القناطر - القاهرة"، سقطت فتاة تدعى "إسراء.ح.ع" 26 عامًا، ومقيمة كفر شبين أثناء توقف القطار بمحطة كفر شبين أدى إلى مصرعها في الحال، وجرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر تحت تصرف النيابة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

سقوط فتاة من القطار حوادث الفجر بوابة الفجر القليوبية الفجر

أخبار تهمك

تعليق أحمد موسى عن تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس (فيديو)

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - موسيماني يحسم موقفه من التعاقد مع نجم الزمالك

منذ ساعة الا ربع

كلوب: صلاح أفضل لاعب في العالم

منذ ساعة الا ربع

نجم الزمالك يوافق على تمديد عقده بشروط

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك مهدد بالإيقاف بسبب كارثة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

5 غيابات تضرب ريال مدريد

منذ ساعة و 15 دقيقة

نجم الأهلي السابق يهاجم موسيماني بعد التعادل مع الحرس الوطني

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجأة.. بن شرقي يرد على مفاوضات الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل - إدارة مانشستر يونايتد تتخذ قرارًا ناريًا ضد سولشاير

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل من النيابة بشأن بلاغ سقوط ميكروباص في نهر النيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يرحل عن الأهلي في هذه الحالة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تصريح ناري من نجم مانشستر يونايتد بعد الخسارة الكبيرة أمام ليستر

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. قرار مفاجىء من لجنة التخطيط في الأهلي

منذ 14 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:32 م

تعليق أحمد موسى عن تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس (فيديو)

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

08:30 م

5 غيابات تضرب ريال مدريد

09:30 م

عاجل - موسيماني يحسم موقفه من التعاقد مع نجم الزمالك

10:01 م

كلوب: صلاح أفضل لاعب في العالم

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements