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رسميا.. تخفيض سن القبول في رياض الأطفال بمدارس كفر الشيخ

السبت 16/أكتوبر/2021 - 10:21 م
محافظة كفر الشيخ
محافظة كفر الشيخ
عمرو الشامي
قال أحمد السماحي، المتحدث الرسمى للمحافظة، إن اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، وافق على النزول بسن القبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للعام الدراسي الجديد، لثلاث سنوات ونصف، حيث تقدم 17742 طفل بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية، بالمستويين الأول والثاني ما بين سن "ثلاث سنوات ونصف" الى "ست سنوات إلا يوم"، وتم قبول 9782 طفل، وبعد تسكين الأطفال تبين وجود أماكن بجميع الإدارات التعليمية.

وأوضح المتحدث الرسمى للمحافظة، إنه جاء ذلك طبقًا للقرار الوزاري رقم 38 بتاريخ 2152007 بشأن رياض الأطفال، " أن يكون الحد الأدنى لسن القبول برياض الأطفال نظام السنتين بالمدارس الرسمية والخاصة أربع سنوات ويجوز فى حالة وجود أماكن النزول بالسن الى ثلاث سنوات ونصف".

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بضرورة الاهتمام بالقائمين على التعليم في مرحلة رياض الأطفال وتنمية مهاراتهم، حيث تهدف هذه المرحلة إلى تأهيل الطفل للالتحاق بالمرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى تفعيل دور أولياء الأمور وحثهم على تنشئة الأطفال بطريقة سليمة.

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