السوشيال ميديا تضج بمطالبات تكريم الفنانة "إنعام سالوسة"

في ظل انطلاق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وتكريم النجوم به، خرجت مطالبات عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لتكريم الفنانة إنعام سالوسة.



بدأت القصة بعدما نشرت صفحة تحمل اسم الفنانة إنعام سالوسة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لها، وكتبت الصفحة على الصورة الخاصة بالفنانة إنعام سالوسة: "انا الممثله الوحيدة اللي لسه متكرمتش في اي مهرجان".



وسرعان ما انتشرت التغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن طريق خاصية الاسكرين شوت، وبدأت المطالبات تضج بتكريم الفنانة إنعام سالوسة.



وتضمنت بعض تعليقات الجمهور على المنشور: "انتي متكرمة جوة قلوبنا يا ام ابراهيم.. عشان الحاج متولي الوحيدة اللي مجوزكيش في المسلسل ده"، " انت ممثله محترمه وحب الناس دا الاهم من اي تكريم"، "تستاهلي كل التقدير والتكريم والله".



وجاءت من ضمن التعليقات أيضًا: "حزن كبير لهذا الامر، رغم أن ما تقدميه من فن جميل ومحترم

ما لا تعرفه عن الفنانة إنعام سالوسة :



استطاعت الفنانة إنعام سالوسة عبر التاريخ، على تقديم الأدوار الكوميدية بحس عالي، حتى ثبت أسمها في أذهان المشاهدين.

لم تقتصر إنعام سالوسة على الكوميديا فقط، بل حسدت الأعمال التراجيديا بكامل إحساسها، حتى شعر المشاهدين بأنها صادقة في كل ما تقدمه من أدوار.



ولدت إنعام سالوسة في 9 سبتمبر 1939 بمحافظة المنصورة، والتحقت بكلية الآداب جامعة عين شمس، وأثناء الجامعة شاركت في العديد من الأعمال الفنية على مسرح الجامعة.



لم ينتهي حلم إنعام سالوسة عند هذا الحد بل فور انتهائها من الجامعة التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت مسيرتها الفنية حين ذاك.



شاركت إنعام سالوسة في العديد من المسلسلاكـ ليالي الحلمية، وذئاب الجبل وأنا وأنت وبابا في المشمش وساكن قصادى وبوجى وطمطم واللقاء الثاني، امرأة من زمن الحب، يا رجال العالم اتحدوا، عائلة الحاج متولي.



كما شاركت في عدد من الأفلام التي يذكر دورها المشاهدين حتى الآن، ومن هذه الأفلام موعد على العشاء، النوم في العسل، همام في أمستردام، عسل أسود والإرهاب والكباب.





