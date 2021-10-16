Advertisements

السوشيال ميديا تضج بمطالبات تكريم الفنانة "إنعام سالوسة"

السبت 16/أكتوبر/2021 - 11:01 م
إنعام سالوسة
إنعام سالوسة
إسراء عبدالفتاح
في ظل انطلاق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وتكريم النجوم به، خرجت مطالبات عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لتكريم الفنانة إنعام سالوسة.

بدأت القصة بعدما نشرت صفحة تحمل اسم الفنانة إنعام سالوسة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لها، وكتبت الصفحة على الصورة الخاصة بالفنانة إنعام سالوسة: "انا الممثله الوحيدة اللي لسه متكرمتش في اي مهرجان".

وسرعان ما انتشرت التغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن طريق خاصية الاسكرين شوت، وبدأت المطالبات تضج بتكريم الفنانة إنعام سالوسة.

وتضمنت بعض تعليقات الجمهور على المنشور: "انتي متكرمة جوة قلوبنا يا ام ابراهيم.. عشان الحاج متولي الوحيدة اللي مجوزكيش في المسلسل ده"، " انت ممثله محترمه وحب الناس دا الاهم من اي تكريم"، "تستاهلي كل التقدير والتكريم والله".

وجاءت من ضمن التعليقات أيضًا: "حزن كبير لهذا الامر، رغم أن ما تقدميه من فن جميل ومحترم
ما لا تعرفه عن الفنانة إنعام سالوسة:

استطاعت الفنانة إنعام سالوسة عبر التاريخ، على تقديم الأدوار الكوميدية بحس عالي، حتى ثبت أسمها في أذهان المشاهدين.
لم تقتصر إنعام سالوسة على الكوميديا فقط، بل حسدت الأعمال التراجيديا بكامل إحساسها، حتى شعر المشاهدين بأنها صادقة في كل ما تقدمه من أدوار.

ولدت إنعام سالوسة في 9 سبتمبر 1939 بمحافظة المنصورة، والتحقت بكلية الآداب جامعة عين شمس، وأثناء الجامعة شاركت في العديد من الأعمال الفنية على مسرح الجامعة.

لم ينتهي حلم إنعام سالوسة عند هذا الحد بل فور انتهائها من الجامعة التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت مسيرتها الفنية حين ذاك.

شاركت إنعام سالوسة في العديد من المسلسلاكـ ليالي الحلمية، وذئاب الجبل وأنا وأنت وبابا في المشمش وساكن قصادى وبوجى وطمطم واللقاء الثاني، امرأة من زمن الحب، يا رجال العالم اتحدوا، عائلة الحاج متولي.

كما شاركت في عدد من الأفلام التي يذكر دورها المشاهدين حتى الآن، ومن هذه الأفلام موعد على العشاء، النوم في العسل، همام في أمستردام، عسل أسود والإرهاب والكباب.


السوشيال ميديا تضج بمطالبات تكريم الفنانة "إنعام سالوسة"
السوشيال ميديا تضج بمطالبات تكريم الفنانة "إنعام سالوسة"
السوشيال ميديا تضج بمطالبات تكريم الفنانة "إنعام سالوسة"
السوشيال ميديا تضج بمطالبات تكريم الفنانة "إنعام سالوسة"
السوشيال ميديا تضج بمطالبات تكريم الفنانة "إنعام سالوسة"
السوشيال ميديا تضج بمطالبات تكريم الفنانة "إنعام سالوسة"
السوشيال ميديا تضج بمطالبات تكريم الفنانة "إنعام سالوسة"
السوشيال ميديا تضج بمطالبات تكريم الفنانة "إنعام سالوسة"

الكلمات المفتاحية

مطالبات بتكريم إنعام سالوسة مطالبات تكريم إنعام سالوسة تكريم إنعام سالوسة

أخبار تهمك

رئيس النصر يُفجر مفاجأة كبرى بعد اكتساح الوحدة بخماسية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار مفاجىء من لجنة التخطيط في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

منذ حوالي 8 ساعات

5 غيابات تضرب ريال مدريد

منذ ساعتين و 46 دقيقة

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة نارية في هذا التوقيت

منذ أقل من ساعتين

روما يخطط لخطف نجم برشلونة في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعتين

تعليق أحمد موسى على تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس (فيديو)

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل - موسيماني يحسم موقفه من التعاقد مع نجم الزمالك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

منذ 40 دقيقة

تصريح ناري من نجم مانشستر يونايتد بعد الخسارة الكبيرة أمام ليستر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم موقفه من عودة داني ألفيش

منذ ساعة الا ربع

عاجل - إدارة مانشستر يونايتد تتخذ قرارًا ناريًا ضد سولشاير

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. بن شرقي يرد على مفاوضات الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من النيابة بشأن بلاغ سقوط ميكروباص في نهر النيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك مهدد بالإيقاف بسبب كارثة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

١٠معلومات عن إنعام سالوسة في عيد ميلادها

ظهور مفاجىء لـ إنعام سالوسة بعد طول غياب.. هكذا أصبح شكلها (صور)

صورة نادرة لإنعام سالوسة مع زوجها الفنان الشهير!

فى يوم ميلادها.. أسرار في حياة إنعام سالوسة

بعد تداول صورة زفافها.. إنعام سالوسة مطلوبة على جوجل

كلاكيت تاني مرة.. أنعام سالوسة مع ياسر جلال في رمضان التفاصيل

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:36 م

مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

تعليق أحمد موسى على تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس (فيديو)

09:32 م

عاجل.. برشلونة يحسم موقفه من عودة داني ألفيش

11:31 م

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

08:30 م

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

04:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements