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هنا شيحة ترقص على "فلتت مني" في مهرجان الجونة السنيمائي

السبت 16/أكتوبر/2021 - 11:04 م
هنا شيحة
هنا شيحة
رنا حسين
نشرت هنا شيحة، فيديو لها من مهرجان الجونة السينمائي على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ظهرت "شيحة" مع اختها رشا شيحة وحسن ابو الروس ودينا الشربيني وهم يرقصون ويغنون معًا أغنية "فلتت مني"، وذلك أثناء فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السنيمائي في يومه الثاني.


صدرت أغنية "فلتت مني" أمس، وهي من غناء الفنان المغربي "حسن ابو الروس"و"دينا الشربيني"، ولم يتخط كليب الأغنية حاجز المائتي ألف مشاهدة خلال 24 ساعة من إطلاقها، رغم حملة الترويج المكثفة بالفيديو والصور عبر حسابات الفنّانين في مواقع التواصل الاجتماعي، كما استغل كلًا من "حسن أبو الروس" و"دينا الشربيني" وجودهم في المهرجان للترويج للأغنية.

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هنا شيحة مهرجان الجونة السنيمائي دينا الشربيني حسن أبوالروس جونة الفجر اخبار الفجر الفني أغنية فلتت مني

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