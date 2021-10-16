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رئيس النصر يُفجر مفاجأة كبرى بعد اكتساح الوحدة بخماسية

السبت 16/أكتوبر/2021 - 10:25 م
بوابة الفجر
يسري محمد

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي من تحقيق فوزاً كبيراً على حساب نظيره نادي الوحدة الإماراتي، وذلك بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وكشفت تقارير صحفية سعودية على أول قرارات الرئيس مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، بعد التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأكدت التقارير على أن، آل معمر، قدم مكافأة مالية خاصة إلى لاعبي النصر، بعد أن قدموا مستويات مميزة جدًا، في أولى مباريات المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، ما ساعد في التأهل الآسيوي إلى نصف النهائي.

ويواجه فريق النصر الإماراتي، نظيره الهلال السعودي، وذلك ضمن منافسات الدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما تمكن الهلال من تحقيق الفوز على حساب برسيبوليس الإيراني، بثلاثية نظيفة.

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