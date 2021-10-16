عاجل.. قرار مفاجىء من لجنة التخطيط في الأهلي





قررت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، فتح خط مفاوضات جديدة مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل محاولة إقناعه بخطوة تعيين مدرب عام بالفريق.





وكانت هناك بعض التقارير الصحفية التي أشارت، إلى أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ليست مقتنعة بفكرة تواجد سامى قمصان في منصب المدرب العام.





وهناك محاولات من جانب لجنة التخطيط بالضغط على بيتسو موسيماني، وذلك من أجل تعيين علاء ميهوب أو رضا شحاته وذلك في ظل خبرة الثنائي الجيدة في الدوري المصري.





وتري اللجنة أن النادي الأهلي يعانى بشكل كبير في المباريات المحلية وذلك في ظل عدم قراءة موسيمانى المباريات بشكل جيد.



