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الأهلي يحصل على توقيع صفقة نارية في هذا التوقيت
السبت 16/أكتوبر/2021 - 10:30 م
الفجر الرياضي
يحسم مسؤولو الأهلي، التجديد رسميا للنجم التونسي على معلول، عقب عودة البعثة من النيجر عقب انتهاء مباراة الفريق أمام الحرس الوطنى بطل النيجر والتى أقيمت مساء اليوم في نيامى عاصمة النيجر.
وأنهى الطرفان الاتفاق على كافة بنود تعاقد الجديد، وكافة التفاصيل المادية، بعدما أبدى اللاعب رغبته في الاستمرار مع النادى الأهلي رغم العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية.
ويوقع اللاعب على عقود تجديده مع النادي الأحمر عقب عودة بعثة الفريق من النيجر مباشرة في جلسة تجمعه بمدبر التعاقدات في حضور وكيله.
ويحصل معلول بعد تجديد عقده مع القلعة الحمراء على مليون و350 ألف دولار في الموسم، حيث ينتهي عقده الجديد بنهاية 2024.