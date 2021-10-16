الأهلي يحصل على توقيع صفقة نارية في هذا التوقيت

يحسم مسؤولو الأهلي، التجديد رسميا للنجم التونسي على معلول، عقب عودة البعثة من النيجر عقب انتهاء مباراة الفريق أمام الحرس الوطنى بطل النيجر والتى أقيمت مساء اليوم في نيامى عاصمة النيجر.





وأنهى الطرفان الاتفاق على كافة بنود تعاقد الجديد، وكافة التفاصيل المادية، بعدما أبدى اللاعب رغبته في الاستمرار مع النادى الأهلي رغم العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية.



