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روما يخطط لخطف نجم برشلونة في الميركاتو الشتوي

السبت 16/أكتوبر/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن روما الإيطالي يطمح في التعاقد مع أحد النجوم الشباب في صفوف برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما يرغب في التعاقد مع الإسباني ريكي بويج وضمه إلى تشكيلة ذئاب العاصمة الإيطالية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مورينيو يرى بأن التعاقد مع بويج سيكون تعزيز مهم لخط وسط الفريق الإيطالي نظراً للفنيات الكبيرة التي يمتلكها النجم الإسباني البالغ من العمر 22 عاماً.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة لا يعتمد على بويج إلا في مباريات قليلة ولدقائق معدودة.

 

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