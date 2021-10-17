برلمانيون: الدولة في عهد السيسي تبذل جهودا غير مسبوقة للقضاء على العشوائيات

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، مجموعة من مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة في منطقة السادس من أكتوبر، مؤكدين أنها توضح مدى حرص الدولة على توفير حياة كريمة لكل المواطنين، خاصةً وأن الدولة تقوم بجهود غير مسبوقة للوصول بمصر بدون عشوائيات.





في هذا السياق، أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن افتتاح مجموعة من مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة يؤكد حرص الدولة على توفير حياة كريمة لكل المواطنين، إذ تعد مصر أكثر دولة في العالم صرفت على تطوير البنية التحتية إلى الآن، مشيرًا إلى أن مصر تعيش أزهى عصورها، نظرًا لعمل القيادة السياسية على تطوير كل شبر من أرض مصر، فالدولة تخصص موازنة أكثر من 250 مليار لتطوير، في حين أنها صرفت أكثر من 700 مليار جنيه لتطوير الريف المصري الذي يعيش به حوالي 60% من سكان مصر.





وأضاف "أبوالفتوح"، أن ملف تطوير العشوائيات يشهد اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية، وتمت ترجمة هذا الاهتمام في مشروع الموازنة العامة للعام المالى 20212022، حيث إن التكلفة المقدرة لتطوير العشوائيات غير الآمنة تبلغ 40 مليار جنيه، مما يؤكد أن هناك جدية من قبل الدولة في الانتهاء من هذا الملف ووضع سياسة جديدة للتعامل مع العشوائيات بشكل عام.





وأشار وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن جهود الدولة المصرية لم تقتصر علي بناء المدن السكنية وشبكة الطرق والكباري المحيطة فحسب، بل امتدت لتشمل تطبيق منظومة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الذي ساهم في تقليل الخطأ البشري والقضاء على الصعوبات وتحسين الأداء داخل الهيئات الحكومية، وهو ما ينعكس على المزيد من التنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية.





وأوضح "أبوالفتوح"، أن تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم للمواطنين يساهم في بناء الإنسان وتنميته، وهو الأمر الذي يقلل من معدلات الجرائم والحد من ارتفاع البطالة، بالإضافة إلي تنمية المواطن من الناحية السياسية والاجتماعية.





الدولة تبذل جهودًا غير مسبوقة للقضاء على العشوائيات

وأكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا الافتتاح يأتي في إطار سعي الدولة لتوفير سكن آمن للمصريين والقضاء علي العشوائيات وتنفيذ المزيد من المشروعات السكنية في كل المحافظات، لافتًا إلى أن الدولة تقوم بجهود غير مسبوقة للوصول بمصر بدون عشوائيات بالانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة بالكامل بنهاية العام الجاري بتكلفة تطوير وصلت لقرابة 39.5 مليار جنيه.





وأضاف "عمار"، أن الرئيس السيسي أعاد رسم الخارطة العمرانية بتشييد مجتمعات ومدن جديدة على الطراز الحضاري والمعماري الحديث، وتطوير المناطق السكنية القائمة بالفعل على أسس تخطيطية وإنشائية سليمة تتناسب مع التغيرات المكانية والزمانية، وذلك كله وفقًا لرؤية مصر الاستراتيجية وخطة التنمية الشاملة.





وأوضح "عمار"، أن المشروعات السكنية الداعمة للمواطن على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث أن الرئيس السيسي يؤكد دائما إصراره على إحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان بمصر حيث قامت الدولة بتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم الوحدات السكنية والمرافق الخاصة بها لكافة فئات المجتمع، فضلا عن توفير بها الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية.





وأكد عضو مجلس النواب، أن الجهود التي تبذلها الدولة تهدف للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي وتغير وجه الحياة فى مصر بمشروعات تطوير المحافظات والمدن والقرى والمناطق غير المخططة





جهود الحكومة في مواجهة البناء المخالف إنجاز جديد

وقالت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث بعدد من الرسائل الهامة تجاه قضية أصبحت تشغل حيز من تفكير القيادة السياسية وهي البناء المخالف، وأصبح تراكمها يتسبب في مشكلات كبيرة تضررت منها الدولة بصورة بالغة.





وأكدت رمزي، في بيان لها، أن جهود الحكومة في القضاء على ظاهرة البناء المخالف أو الغير مخطط، والذي وصلت تعدياته إلى أكثر من 2.8 مليون مخالفة خلال السنوات الأخيرة نجحت في إحكام السيطرة على تلك المخالفات وكذلك بفضل تطبيق قانون البناء المخالف، ولكن يتبقى الآن المشكلة الرئيسية لاستكمال الضلع الثالث في مثلث الحل وهو توعية المواطنين بخطورة البناء المخالف أو البناء دون الحصول على ترخيص، أو البناء على الأراضي الزراعية.





ولفتت أن مشروعات الإسكان البديلة عن المناطق الغير آمنه خطوة هامة حافظت على المظهر الحضاري للشوارع والمدن، فضلا عن أنها ساهمت في القضاء على مشكلة العشوائيات وعملت على تقليل معدل حوادث انهيار العقارات، ووقوع خسائر مادية وبشرية، الأمر الذي يدعو للفخر بالجهود الحثيثة المبذولة من قبل القيادة السياسية ووضع قضية البناء المخالف قضية دولة بأكملها وتحتاج لحلول جذرية.





وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن استفادة الدولة من الأراضي المخصصة للحكومة والوزارات في عمل مشروعات يستفيد منها المواطنين إنجاز جديد يعكس حرص الدولة على الابتعاد عن التباهي بممتلكات الحكومة والتفكير فقط في الاستفادة من كل شبر في مصر لصالح المواطن المصري وتحقيق أقصى استفادة منها لصالح دفع عجلة الإنتاج والتنمية.





الدولة تنفذ خطة طموحة للقضاء على المناطق غير الآمنة في مصر

فيما أكد النائب سامي فتحي سوس، عضو مجلس النواب، أن الرئيس يتابع ملف تطوير العشوائيات بصورة مستمرة مع الحكومة لتوفير أماكن كاملة الخدمات تليق بالمواطن المصرى وتأتي في إطار المشروعات التي يتم تخصيصها كسكن بديل.





وأوضح سوس، في بيان له اليوم، أن ملف تطوير العشوائيات شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلي أن الدولة حريصة على توفير حياة كريمة للفئات البسيطة وغير القادرة والأكثرة احتياجا من خلال إنشاء مساكن بديلة تليق بهم وبحياتهم المستقبلية.



