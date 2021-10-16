تعرف على موعد عرض أولى حلقات برنامج "هنيدي شو"

طرحت قناة المحور برومو برنامج الفنان محمد هنيدي الذي يحمل أسم "هنيدي شو" ومن المقرر عرضة يوم الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة 10 مساء.





ويقدم هنيدي العديد من المفاجآت خلال البرنامج، حيث يظهر كل حلقة بشخصية من الشخصيات التي قدمها في أفلامه ومنها خلف في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية وأمير في فيلم أمير البحار ورمضان مبروك أبو العلمين، كما يستضيف كبار نجوم الفن والمجتمع والرياضة ومجموعة من الفقرات المتنوعة التي يغلب عليها القالب الكوميدي.







يذكر أن الفنان محمد هنيدي قد طرح مؤخرا فيلمة الجديد بعنوان "الأنس والنمس" وهو في دور العرض السنيمائي ومن بطولة محمد هنيدي، مني شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.