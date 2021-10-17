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اليوم.. "صناعة النواب" تعقد اجتماعا لمناقشة عدة مشروعات قوانين

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 07:37 ص
أرشيفية
أرشيفية
عبداللطيف هيبة
تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، اليوم الأحد، عدة اجتماعات لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة فاطيري بالصحراء الشرقية.

وتناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة وادي العلاقي ومنطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية.

وتستكمل اللجنة أيضًا مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة حماطة بالصحراء الشرقية.

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