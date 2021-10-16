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موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري

السبت 16/أكتوبر/2021 - 11:01 م
الزمالك
الزمالك
علي خلاف

يبدأ الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك رحلة الدفاع عن لقبه في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم "2021-2022" بمواجهة إنبي في الجولة الأولى.

مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري

وأعلنت رابطة الأندية المصرية جدول مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم "2021-2022" أمس الثلاثاء بحضور مندوبي الأندية.

من جانبه أعلن عامر حسين عضو رابطة الأندية المصرية عن موعد إعلان مواعيد مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم "2021-2022" في خلال أسبوع واحد.

ويواجه الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الذي يقوده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون منافسه بيراميدز في الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري المصري.

من جانبه جاءت مباريات الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك حامل لقب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم كالآتي:- 

الجولة الأولى: الزمالك - إنبي

الجولة الثانية: الزمالك - طلائع الجيش

الجولة الثالثة: الزمالك - الأهلى

الجولة الرابعة: الزمالك - الإسماعيلي

الجولة الخامسة: الزمالك - البنك الأهلى

الجولة السادسة: الزمالك - سيراميكا

الجولة السابعة: الزمالك - المقاولون

الجولة الثامنة: الزمالك - غزل المحلة

الجولة التاسعة : الزمالك - سموحة

الجولة العاشرة : الزمالك - فيوتشر

الجولة الحادى عشرة : الزمالك - بيراميدز

الجولة الثانى عشرة : الزمالك - الجونة

الجولة الثالث عشرة : الزمالك - المقاصة

الجولة الرابع عشرة: الزمالك -  فاركو

الجولة الخامس عشرة: الزمالك - الإتحاد السكندري

الجولة السادس عشرة: الزمالك - المصري

الجولة السابع عشرة : الزمالك - الشرقية للدخان.

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