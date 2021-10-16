عمرو أديب: "ملف العشوائيات كان زي ورقة الشايب.. وفضيحة بجلاجل"

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه لم يكن هناك مكان في مصر ليس به مناطق عشوائية وخطرة، مضيفا: "الدولة مدت إيدها في جحر العقارب، المناطق العشوائية كانت عار وفضيحة بجلاجل لمصر".





وأضاف، "الناس دي كانت مستحملة إزاي، ولو كانوا عملوا أي حاجة حقهم"، مشيدا بوضع المناطق الخطرة بعد تطويرها، قائلا: "بص شوف يا وعدي.. إحنا مكنش بيتقال لينا غير يا سكان المقابر".





وتابع:"أنا معرفش الدولة بتجيب فلوس منين"، كاشفا أنه تواصل ذات مرة مع أحد الوزراء في احد العهود السابقة واخبره أن هناك انقطاع للكهرباء في بعض المناطق فكان رده: "وانا هصرف المليارات دي كلها عشان أنور البلد كلها، الكام واحد اللي صوتهم عالي ننور لهم".





وشدد على ضرورة وجود نظام يحافظ على المناطق التي تم تطويرها، مضيفا: "ده ثروة الدولة ولازم الناس تحافظ عليها".



استعرض الإعلامي عمرو أديب، مجموعة من الصور ترصد وضع المناطق العشوائية قبل وبعد تطويرها، معقبا: "العشوائيات كانت زي ورقة الشايب كل نظام يديها للنظام اللي بعده".