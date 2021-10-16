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مصرع وإصابة 3 شرطيين في إطلاق نار بمدينة هيوستن الأمريكية

السبت 16/أكتوبر/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
وكالات
 
 أعلن شرطة مدينة هيوستن الأمريكية، اليوم السبت، عن مصرع شرطي وإصابة 2 آخرين في حادث إطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية.

وقالت شرطة مدينة هيوستن إنه جرى نصب كمين لأفراد الشرطة وتم إطلاق النار عليهم من الخلف خلال أداء عملهم، مضيفة أن هناك شخصا معنيا بالواقعة رهن الاحتجاز، غير أنه من غير الواضح - حتى الآن - ما إذا كان هو من أطلق الرصاص من عدمه، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية .

وأوضحت أن الحادث وقع عندما سمع أفراد الشرطة شيئًا يحدث في موقف سيارات خارج إحدى الحانات، فتوجهوا إلى الموقع ليتعرضوا إلى كمين ويُطلق عليهم النار.

ويعتقد المسئولون أن ضباط الشرطة كانوا يحاولون إلقاء القبض على مشتبه به في عملية سطو محتملة عندما خرج عليهم شخص من خلف سيارة حاملا بندقية وبدأ إطلاق النار عليهم.

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