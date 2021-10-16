الأولمبية الدولية توجه طلبا للفيفا بشأن إقامة المونديال كل عامين

طالب المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية اليوم السبت بـ"مشاورات أوسع" بشأن مخططات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المتعلقة بإقامة كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة.





وفي أعقاب اجتماع مجلس الإدارة لوحظ أن "عددا من الاتحادات الدولية ، الاتحادات الوطنية لكرة القدم ، الأندية ، اللاعبين ، روابط اللاعبين والمدربين، عبروا عن تحفظات قوية وقلق فيما يخص الخطط التي تستهدف جلب المزيد من الإيرادات للفيفا".





وأشار البيان إلى وجود مخاوف من أن إقامة كأس العالم كل عامين قد يؤثر بشكل كبير على الفعاليات الأخرى مما "سيقوض تنوع وتطور الرياضات الأخرى غير كرة القدم"، كما أن هناك قلقا من أن إقامة بطولات كبرى أخرى للرجال " من شأنها أن تخلق تحديات لمزيد من الترويج لكرة القدم للسيدات".





وأوضح البيان أن هناك قلقا أيضا يتعلق بمستوى الرفاهية ، بما أن هذه الخطط "ستخلق المزيد من الضغط الهائل على الصحة البدنية والذهنية للاعبين".





وأكد البيان أنه في الوقت الذي تتشارك فيه اللجنة الأولمبية الدولية في "هذه المخاوف" فإنها "تساند دعوات الجهات المعنية بكرة القدم ، الاتحادات الرياضية الدولية ، ومنظمي الفعاليات الكبرى بشأن إجراء مشاورات أوسع ، بما في ذلك مع الرياضيين، الممثلين، وهو الأمر الذي من الواضح أنه لم يحدث".





واقترحت المجموعة الاستشارية لفيفا بقيادة الفرنسي آرسين فينجر المدرب السابق لارسنال الإنجليزي، إقامة كأس العالم كل عامين بداية من 2028 مع إقامة البطولات القارية في العام الذي يفصل بين كل نسخة من بطولة كأس العالم.





لكن العديد من الجهات صاحبة النفوذ في عالم كرة القدم وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) واتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) رفضوا هذه المخطط.



