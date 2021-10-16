بهذه الطريقة.. منى زكي تهنئ صناع فيلم Captains of Zaatari

شاركت الفنانة منى زكي جمهورها بصورة لها وبغلاف فيلم "Captains of Zaatari”، تهنئ من خلالها صناع الفيلم، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت "زكي" على الصورة قائلة:" مبروك لكل صناع العمل بجانب فيلم captains of ZAATARI “.





والجدير بالذكر أن آخر أعمال منى ذكي مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، مايان السيد، ادم الشرقاوي، عائشة بن أحمد، سيد رجب، مايان السيد، أسامة الهادي، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.