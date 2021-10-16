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رضا عبد العال: محمد صلاح مظلوم مع منتخب مصر

السبت 16/أكتوبر/2021 - 11:03 م
صلاح
صلاح
علي خلاف

علق رضا عبد العال نجم الزمالك و الأهلي الأسبق على تألق محمد صلاح جناح الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي مع الريدز في الفترة الأخيرة.

تصريحات رضا عبد العال 

وساهم محمد صلاح في تسجيل فوز عريض لفريقه ليفربول بخماسية نظيفة على حساب مضيفه واتفورد اليوم السبت بافتتاح مباريات المرحلة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث سجل الفرعون المصري هدفا وصنع آخر.

و يوضح رضا عبد العال في تصريحات إذاعية لبرنامج "يلا رياضة" عبر إذاعة "هواها": "ما قدمه محمد صلاح في مباراة اليوم إن دل فإنما يدل على أن محمد صلاح حينما يأتي إلى مصر يتعرض لظلم، فكرة القدم في أوروبا مختلفة تماما عن الكرة المصرية، حينما يأتي محمد صلاح إلى منتخب مصر تعلم جميع المنتخبات قيمته لذا فتكون الرقابة عليه قوية لمنعه من تسجيل الأهداف".

و يكمل عبد العال: "محمد صلاح حاليًا اللاعب الأول في العالم، و أتمنى أن يحصل على الجائزة بسبب مستواه المبهر الذي يقدمه مع ليفربول الإنجليزي، لذا فإن الظلم الذي يناله محمد صلاح مثل أقاويل أنه يلعب بـ"الشوكة و السكين" كلها أقاويل ظالمة، فهذا الفرق يعود إلى الرقابة التي يتعرض لها صلاح، كما أن نوعية اللاعبين في مصر غير لاعبي ليفربول، و يظهر هذا في تحركات لاعبي ليفربول لتفريغ مساحات لصلاح و مساعدته على على تسجيل الأهداف".

و يتم لاعب الزمالك الأسبق: "الكرة مع منتخب مصر تعتمد على إرسال الكرة في ظهر محمد صلاح، مع أن ميزته في تمرير الكرة أمامه لاستغلال مهاراته و سرعته، و بشكل عام أرى أن محمد صلاح مظلوم مع منتخب مصر".

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر محمد صلاح رضا عبد العالم خماسية نظيفة الاهلي

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