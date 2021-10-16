Advertisements

قنصل مصر بدبي يكشف تفاصيل الجناح المصري بأكسبو 2020

السبت 16/أكتوبر/2021 - 11:04 م
أكسبو 2020
أكسبو 2020
داليا الحسين
قال أشرف حمدي القنصل التجاري للسفارة المصرية بدبي، إن تصميم الجناح المصري في أكسبو 2020، يعكس تاريخ وحضارة الدولة المصرية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يتم عرض المشروعات القومية والمدن الذكية ومشروع قناة السويس في الجناح المصري، لافتا إلى أن هناك تابوتا أثريا يعرض لأول مرة في أكسبو 2020 عمره 2.7 ألف عام، والذي يحظى باهتمام الزائرين.

وأكد أن الجناح المصري مساحته 3 آلاف متر ويعتمد على الشاشات الذكية، موضحا أن العديد من الوزراء الإماراتيين وغيرهم من المسئولين الأجانب زاروا الجناح المصري.

واستطرد أشرف حمدي القنصل التجاري للسفارة المصرية بدبي، أن الجناح المصري في أكسبو 2020 من الأكثر جذبا للسائحين، حيث يشهد توافد زوار من مختلف الجنسيات حول العالم.

وتابع أنه سيتم تنفيذ العديد من الفعاليات في مختلف المجالات داخل الجناح على مدار الأشهر الستة التي بدأت في الأول من أكتوبر على أن تنتهي 31 مارس، موضحا أن هناك 20 من الشباب يعملون في الجناح المصري لتنظيم الزيارات، وتخلوا عن أشغالهم وأعمالهم لتقديم دور وطني، مؤكدا أن الجناح قدم الصورة الأجمل عن مصر.

الكلمات المفتاحية

دبي الجناج المصري في أكسبو 2020 الامارات أكسبو 2020

أخبار تهمك

عاجل من النيابة بشأن بلاغ سقوط ميكروباص في نهر النيل

منذ حوالي 7 ساعات

5 غيابات تضرب ريال مدريد

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحسم موقفه من عودة داني ألفيش

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يحصل على توقيع صفقة نارية في هذا التوقيت

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يحسم موقفه من التعاقد مع نجم الزمالك

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تصريح ناري من نجم مانشستر يونايتد بعد الخسارة الكبيرة أمام ليستر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك مهدد بالإيقاف بسبب كارثة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

منذ 41 دقيقة

تعليق أحمد موسى على تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس (فيديو)

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس النصر يُفجر مفاجأة كبرى بعد اكتساح الوحدة بخماسية

منذ أقل من ساعتين

عاجل - إدارة مانشستر يونايتد تتخذ قرارًا ناريًا ضد سولشاير

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

جدول مواعيد مباريات مصر في كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون

منذ ربع ساعة

مفاجأة.. بن شرقي يرد على مفاوضات الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرار مفاجىء من لجنة التخطيط في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

وزيرة التجارة والصناعة تتفقد مبنى الجناح المصري بمعرض اكسبو دبي 2020

نيفين جامع: المشاركة في معرض إكسبو دبي 2020 أحد أهم أولويات الحكومة

نيفين جامع: اهتمام من القيادة السياسية لانجاح المشاركة المصرية في اكسبو دبي

وزيرة الصناعة: حريصون على تقديم مشاركة متميزة بـ"اكسبو 2020 دبى"

50%.. الجناح المصري يحصد زيارات ثمينة في "إكسبو دبي 2020"

وزيرة التجارة تفتتح الجناح المصري باكسبو 2020 دبي.. وتعلن انطلاق فعالياته رسمياً

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:36 م

مفاجأة.. عرض الـ30 مليون يقرب بيراميدز من خطف نجم الزمالك

تعليق أحمد موسى على تزوير بطاقة تموين باسم الرئيس (فيديو)

09:32 م

عاجل.. برشلونة يحسم موقفه من عودة داني ألفيش

11:31 م

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

08:30 م

عاجل - ساديو ماني يُفاجىء صلاح بهذا التصريح

04:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements