أمير رمسيس: الجونة ليس مهرجان فساتين

رفض أمير رمسيس، المدير الفني لمهرجان الجونة، وصف البعض لمهرجان الجونة بأنه عرض أزياء لفساتين النجمات والفنانين، مشيرًا إلى زيادة عدد العروض والندوات بالمهرجان.



وقال "رمسيس" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: " الجونة ليس مهرجان فساتين"، موضحًا أن هناك 7 أفلام مصرية مشاركة بالمهرجان.



وأكد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة خلال المهرجان في ظل انتشار جائحة كورونا من أجل تجنب الإصابات قدر الإمكان، معقبًا "مش هقدر احبس الفنانين في أوضهم".



وعن تصريحات الفنان أحمد السقا أشار إلى أنه جانبه التوفيق في تصريحه بشأن أفلام التسعينات ولكنه كان يتحدث عن الجانب التقني وليس مستوى الأفلام والتصريح فهم بشكل خاطئ.



ونفى حدوث أي خطأ أثناء أداء الفنان محمد رمضان لأغنية بالمهرجان، مستطردًا "كان فيه جزء مش مخطط وسجل بشكل ما وكان فيه جزء لم ينقل على الهواء ولكن أثناء العرض لم يحدث أي مشاكل".

