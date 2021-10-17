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أحمد الفيشاوي يروج لـ"قمر 14" في مهرجان الجونة السينمائي

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 12:20 ص
فيلم قمر ١٤
فيلم قمر ١٤
رنا حسين
نشر الفنان أحمد الفيشاوي, بوستر فيلم "قمر 14" على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.


وروج الفيشاوي، للفيلم الذي سيتم عرضه في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السنيمائي، حيث علق على البوستر قائلًا: "فيلم قمر 14 هيعرض بمهرجان الجونة في دورته الخامسة، الفيلم من تأليف محمود زهران وإنتاج أحمد السبكي وإخراج هادي الباجوري، يعرض يوم الاثنين ١٨ أكتوبر".


ويعرض فيلم "قمر 14" بمهرجان الجونة السينمائي، يوم الاثنين الساعة 10 مساء بقاعة مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، على أن يعاد عرض الفيلم يوم الثلاثاء الساعة 6.30 بقاعة "أوديماكس".

يذكر ان "الفيشاوي" اثار الجدل في الأيام الأخيرة بعد مشاركته فيديو على حسابه يقبل فيه زوجته داخل عربة الجولف اثناء عطلتهم الصيفية.


يعرض ل"أحمد الفيشاوي" فيلم "30 مارس" في دور العرض السينمائية، ويشاركه البطولة دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، خالد الصاوي، صبري فواز، محمد جمعة، ندى موسى، وأيضًا نيللي كريم، والفيلم من تأليف حميد مدني، وإخراج أحمد خالد موسى.

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