إجراء ضروري.. مستشار الرئيس للصحة يناشد الحاصلين على جرعتين من لقاح كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، إن التطعيم بفيروس كورونا يشابه كثيرًا تطعيم الأنفلونزا الموسمية من حيث مدة فعاليته، موضحًا أن تأثيره يستمر من ستة أشهر إلى تسعة أشهر وبحد أقصى عام.





وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كلمة أخيرة "، المذاع على فضائية " ON" أن كل التجارب الإكلينيكية والسريرية المطبقة حول العالم بعد التطعيم أثبتت أن الطعوم التي كانت تمنح بواقع جرعتين؛ يمكن منح الجرعة الثالثة التنشيطية أو التعزيزية أو إعادة تطعيم أيًا كان المسمى.



