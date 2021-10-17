" كان مشهد صعب شوية"..تعرف على حقيقة تعرض دوللي شاهين للضرب ( خاص)

كشفت الفنانة دوللي شاهين في تصريح خاص للفجر الفني حقيقه واقعه الضرب التي تعرضت لها والتي أثارت الجدل أمس موضحة أنها تعرضت لمشهد صعب أثناء تصويرها أحد المشاهد مما دخلت على أثره المستشفي ".







وكانت دوللي شاهين قد أثارت الجدل بصورة لها من داخل المستشفى عقب نشرها من خلال عصام نصر الله، المستشار الإعلامي لدوللي شاهين عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "سندريلا لبنانية، دوللى شاهين تتعرض للتعنيف، ربنا يشفيكى السندريلا اللبنانية دوللى شاهين".







وفي سياق آخر تشارك دوللي شاهين في مسلسل " المماليك" بطولة رانيا يوسف وبيومى فؤاد ودوللى شاهين ونانسي صلاح وسيدرا ورامى وحيد وعمر حسن يوسف وحنان سليمان وعفاف رشاد، وينتمي مسلسل "المماليك"، إلى نوعية الأعمال الطويلة التى تدور أحداثها في 60 حلقة، وهو عمل اجتماعى تشويقى