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تعليق ناري لـ عمرو أديب بشأن تزوير بطاقة تموين باسم السيسي

السبت 16/أكتوبر/2021 - 11:22 م
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
عقب الإعلامي عمرو أديب، على تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم برصد بطاقة تموين تحمل اسمه في المنيا يصرف بها أحد المواطنين المواد التموينية، "مقدرتش اصدق المواطن اللي ضارب بطاقة باسم الرئيس السيسي".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "يعني لما تيجي تزور بطاقة تكون باسم الريس.. جرأة غير طبيعية"، معتبرا أن هذا الموقف نموذج لاستحلال البلد، متابعا: "الناس بتعمل في البلد حاجات غريبة".

والجدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوضح أن عدم وجود رقمنة في الدولة المصرية جعل بياناتنا غير واضحة، وحدث استقرار لواقع غير دقيق، وبه الكثير من الفساد، متابعا: "أنا قولت لدكتور مصطفى مدبولي.. أنا ليا بطاقة تموين في المنيا باسمي بيتصرف بيها والله بتكلم بجد، في ناس موجودة متعرفش ان بطاقتها مستخدمة في حتة اخرى".

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