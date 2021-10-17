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مستشار الرئيس: عدد من تلقوا لقاح كورونا اقترب من 18 مليونًا

الأحد 17/أكتوبر/2021 - 12:52 ص
الدكتور محمد عوض تاج الدين
الدكتور محمد عوض تاج الدين
داليا الحسين
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية إن الجرعة الثالثة التي دعت وزارة الصحة لتلقيها لكل من مر عليه عامًا منذ تلقيه الجرعتين من اللقاح حتى من لقاح آخر "ليس به مشكلة"، منوهًا بأن فارق كبير بين خلط اللقاحات وبين تلقي الجرعة الثالثة من لقاح آخر.

وأوضح "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كلمة أخيرة" المذاع شاشة "ON" أن الأبحاث أثبتت أنه لا توجد مشكلة، وأبحاث أخرى ذهبت أنه لو حصل على الجرعة التعزيزية من لقاح آخر غير الجرعتين السابقتين قد تكون الأجسام المناعية أقوى، منوهًا بأن الهدف هو منح الجسم مناعة ضد هذا الفيروس.

وحول جاهزية أعداد جرعات اللقاحات لمنح جرعة تعزيزية قال عوض تاج الدين: "لدينا ما يكفي للبدء في ذلك، والملحمة المصرية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في توفير اللقاحات من مصادر متعددة، بالإضافة للتصنيع المحلي جعلنا لدينا من الجاهزية للتوجه لذلك"، كاشفًا أنه بنهاية الشهر الجاري أو أوائل نوفمبر سيكون لدينا 60 مليون جرعة لقاح تكفي لتطعيم من لم ياخذوا لقاحًا أو من سيحصلوا على الجرعة الثالثة.

وكشف مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية أن عدد المصريين الذين تلقوا اللقاح اقترب من حاجز 18 مليون مواطن، متوقعا أن نصل لتطعيم 40%من المصريين بنهاية 2021 بسبب إلزام فئات بعض الفئات بتلقي اللقاح.

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