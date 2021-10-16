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خالد عكاشة يكشف أسباب الانقسامات داخل تنظيم الإخوان الإرهابي (فيديو)

السبت 16/أكتوبر/2021 - 11:27 م
العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة
شيماء حسن
علق العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على الانقسام والشقاق داخل تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي، قائلًا "واقعة متكررة وليست المرة الأولى".

وأضاف "عكاشة" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم السبت أن هذه الواقعة تكشف حجم الانقسام والانشقاق العنيف داخل التنظيم.

وأشار إلى أن هناك اتهامات متبادلة بين القيادات بمخالفة إدارية وتنظيمية بين إبراهيم منير ومجموعة لندن يتهموا محمود حسين بانقسامات كبيرة بالتلاعب بالأموال والاختلاس لصالحها ويسببوا حالة من البلبلة.

وتابع: "أعضاء التنظيم حاليًا مطاردين وليسوا في أوضاعهم الطبيعية وأصابت الجماعة حالة من الانقسام الشديد وهناك أزمة أجيال داخل التنظيم منذ سنوات".

وأوضح أن هذه الانقسامات الحالية بسبب مخالفات مالية، لافتًا إلى أن هناك اتهامات لقيادات التنظيم الإرهابي باستخدام أموال التنظيم لصالحهم.

واستطرد "هناك أزمة داخل التنظيم الذي يواجه لأول مرة في تاريخه هذا القدر من التشتت وانقسام وتحازبات بين الجبهات بعضها البعض".

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