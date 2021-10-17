كيف بدت إنجي وجدان في أحدث إطلالة لها؟













شاركت الفنانة إنجي وجدان، صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت إنجي وهي مرتدية تيشرت كط باللون "الأزرق"، وجيبة قصيرة تصل إلى الركبة، وتميزت الجيبة باللون "الأبيض" المزين بالدوائر السوداء، وانتعلت حذاء أسود أنيق ذا كعب عال، كما أختارت تسريحة شعر "ذيل حصان" ووضعت مكياجا هادئا يتناسب مع جمالها، مما أدي إلي إعجاب متابعيها.يذكر أن إنجي وجدان شاركت في مسرحية "كوكو شانيل" وهي من بطولة شريهان، هاني عادل، إنجي وجدان، حنان يوسف، سمر مرسي، ومن إخراج هادي البجوري، تأليف مدحت العدل.